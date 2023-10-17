KKTC Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği saldırıyı lanetledi

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği saldırıyı şiddetle lanetledi. Ertuğruloğlu, saldırının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayarak, sivillere yönelik saldırıyı kınadı ve Filistin halkına baş sağlığı diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği saldırıyı şiddetle lanetledi.

Ertuğruloğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek Gazze'de hastaneyi hedef alması sonucu yaşanan trajik can kayıplarının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayarak, "Sivillere yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımında barbarca yapılan saldırı sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı Filistin halkına baş sağlığı ve yaralılara acil şifa dileyen Ertuğruloğlu, yaşanan vahşetin son bulması, bölgeye kalıcı barışın gelmesi için başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası camiayı etkin bir şekilde harekete geçmeye davet etti.