KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye'ye geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun 30- 31 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun 30- 31 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  "KKTC Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 30- 31 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir."


Demirören Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart, Türkiye, Kıbrıs, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title