KKTC'den AP'nin Türkiye raporuna sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2023-2024 Türkiye Raporu'na sert tepki göstererek, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü temel alan iki devletli çözüm vizyonu, KKTC'nin kararlı politikası olup, Anavatan Türkiye tarafından da güçlü bir şekilde desteklenmektedir" denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2023-2024 Türkiye Raporu'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamayla, raporda yer alan değerlendirmelere sert tepki gösterdi. Bakanlık, 7 Mayıs 2025 tarihinde AP Genel Kurulu'nda kabul edilen raporun, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını yok sayan, önyargılı ve gerçeklikten kopuk yaklaşımını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada, "Raporda, Kıbrıs meselesine sadece 'iki toplumlu, iki bölgeli federasyon' temelinde bir çözüm getirilmesi gerektiği yönündeki yaklaşımın yeniden yer bulması, AB'nin adadaki siyasi ve fiili gerçekleri ısrarla görmezden geldiğini açıkça göstermektedir. Federasyon temelli çözüm çabaları, Rum tarafının uzlaşmaz ve tek taraflı tutumu nedeniyle geçerliliğini yitirmiştir" denildi.

"Kıbrıs Türk halkının iki devletli çözüm vizyonu Anavatan Türkiye tarafından da güçlü bir şekilde desteklenmektedir"

AP raporunda Türkiye'ye yapılan çağrılara değinilen açıklamada, "Raporda Türkiye'ye, Kıbrıs'taki iki devletli çözüm yaklaşımından vazgeçmesi yönünde yapılan çağrılar, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin şart koşmalar, Avrupa Parlamentosu'nun adadaki gerçeklikten tamamen uzak bir değerlendirme içinde olduğunu açıkça göstermektedir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü temel alan iki devletli çözüm vizyonu, KKTC'nin kararlı politikası olup, Anavatan Türkiye tarafından da güçlü bir şekilde desteklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye yapmış olduğu ziyarete ilişkin AP Genel Kurulu'nda ayrı bir oturum gerçekleştirilmesini "en sert" şekilde kınayan KKTC Dışişleri Bakanlığı, "KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkiler, iki egemen devletin iradesine dayanmaktadır. Bu ilişkilerin niteliği ya da kapsamı hakkında AB'nin veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) herhangi bir söz hakkı bulunmamaktadır. Bu itibarla söz konusu eleştirileri kale almaya değer bulmuyoruz" açıklamasında bulundu.

"Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini yok sayar nitelikteki bu tür girişimler tarafımızca hükümsüz sayılmaktadır"

Türkiye'nin KKTC'ye yönelik siyasi, ekonomik ve mali desteğinin KKTC halkının refahı ve geleceği için hayati öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini yok sayar nitelikteki bu tür girişimler tarafımızca hükümsüz sayılmaktadır. AB'yi, yanlı ve gerçek dışı değerlendirmelerde bulunmak yerine, Kıbrıs'ta adil, sürdürülebilir ve gerçekçi bir çözüm için Rum tarafını Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü kabul etmeye teşvik etmeye davet ediyoruz" denildi. - LEFKOŞA