KKTC'de yakalanan terör zanlısı Hakkari'de tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanan zanlı, Hakkari'de tutuklandı.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, kentte terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü ve örgüte eleman temin ettiği iddia edilen N.A, KKTC'de yakalandı.

Sınır dışı edilerek İstanbul'a götürülen ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kente getirilen zanlı, dün çıkarıldığı hakimlikçe "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.