KKTC'de Sahte Reçete Soruşturması: Doktorlar ve Eczacılar Hakim Karşısında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahte reçete soruşturması kapsamında gözaltına alınan doktorlar ve eczacılar hakim karşısına çıktı. Soruşturma sonucunda sahte reçete skandalının boyutu daha da genişledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahte reçete soruşturması kapsamında gözaltına alınan doktorlar ve eczacılar hakim karşısına çıktı.

KKTC'deki sahte reçete skandalında soruşturma genişletildi. Dün başlatılan ve eski başbakan ve meclis başkanlarından Sibel Siber'in tutuklandığı sahte reçete soruşturmasında önceki gün gözaltına alınan doktorlar Derviş Doğruyol, Fikret Değer, Ahmet Kirişoğlu ile eczacılar Ayşem Çil, ve Asya Tekbıyık ile eski sağlık bakanı Ergin İktaç bugün hakim karşısına çıktı. Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, duruşmada zanlılarla ilgili iddiaları aktardı. Doğan, 3 eczanenin sosyal sigortalara gönderdiği reçetelerden 680 tanesinin incelendiğini ve 37'sinin sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı. Bu yıl ocak ve ağustos ayları arasında eczacılar Ayşem Çil'in bin 12, Ergin İlktaç'ın bin 593 ve Asya Tekbıyık'ın bin 210 adet reçeteyi sosyal sigortalara gönderdiğini belirten Doğan, eczacılar tarafından sosyal sigortalara gönderilen toplam 3 bin 725 reçeteden 680 tanesinin bir günde incelendiğini açıkladı.

Doktor Doğruyol'a ait 20 sahte reçete

Doğan, yapılan soruşturma sonucunda, Dr. Derviş Doğruyol'un 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında 50 ayrı eczaneye yazdığı toplam 4 bin 489 reçeteden 893'ünün Ayşem Çil'in eczanesine yazdığını tespit ettiklerini ve Çil'in eczanesine yazılan reçetelerden 20 tanesinin sahte çıktığını açıkladı. Dr. Fikret Değer'in ise aynı tarihler arasında 34 eczaneye 2 bin 841 reçete yazdığını vurguladı. Fikret Değer'in 2 bin 841 reçetenin 274'ünü Ergin İlktaç'ın eczanesine yazdığını, bunlardan 11 tanesinin ise sahte çıktığını aktardı. Dr. Ahmet Kirişoğlu'nun da 92 eczaneye 13 bin 560 sosyal sigorta reçetesi düzenlediğini kaydeden Doğan, 297 tanesini Ayşem Çil'in eczanesine yazdığını belirterek 297 reçeteden 6'sının sahte olduğunun belirlendiğini söyledi. Doğan ayrıca, zanlıların evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldığını belirtilerken, Asya Tekbıyık'ın eczanesinde yapılan aramada farklı doktorların yazdığı bin 210 reçete bulunduğu ve incelenmek üzere emare alındığını açıkladı.

Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden Doğan, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde görevli nöbetçi yargıç, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların 3'er gün polis nezaretinde tutuklu kalması ve avukatlarının talebi üzerine sağlık sorunları yaşayan zanlıların da doktor kontrolünden geçmesine karar verdi.

KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi'ni sahte reçetelerle zarara uğrattıkları ve haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 13 Eylül'de başlatılan soruşturma kapsamında doktor, eczacı, eczane çalışanları ve KKTC vatandaşlarının aralarında bulunduğu toplam 30 kişi tutuklanmıştı. Yeni tutuklanan isimlerle birlikte bu sayı 36'ya yükseldi. - LEFKOŞA