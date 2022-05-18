KKTC'de kurulan UBP-DP-YDP koalisyonuna meclisten güvenoyu - Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan oylamada güvenoyu aldı.

KKTC'de İçişleri Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti için Cumhuriyet Meclisi'nde güven oylaması yapıldı.

Oylamada, 50 milletvekilinden 29'u lehte, 20'si aleyhte oy kullanırken, 1 milletvekili ise oy kullanmadı. Muhalefet partileri olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) UBP-DP-YDP koalisyonuna ret oyu verdi.

Başbakan Üstel oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Biz ateşten gömleği giydik. Ülkemiz, devletimiz için çalışacağız. Bu zor günlerden sevgiyle birlik beraberlik içinde anavatanın desteğiyle çıkacağız" dedi.

KKTC'de Başbakan Faiz Sucuoğlu liderliğinde 25 Nisan'da kurulan UBP, DP ve YDP'den oluşan koalisyon hükümeti 30 Nisan'da istifa etmişti. Hükümetin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı Üstel'e vermişti. Ardından Üstel başkanlığında 12 Mayıs'ta UBP-DP-YDP'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti kurulmuştu. - LEFKOŞA

İhlas Haber Ajansı / Politika