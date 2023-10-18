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KKTC'de İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısı Protesto Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırı protesto edildi. Türkiye, KKTC ve Filistin bayrakları taşıyan protestocular, İsrail'in bebek, çocuk, kadın ve erkek ayrımı yapmadan Filistinli sivilleri canlı yayında hastaneye yaptığı saldırı ile katlettiği belirtilerek, uluslararası toplumdan Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmasını istedi.