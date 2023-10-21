KKTC'de İsrail'e Karşı Konvoy Düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla konvoy düzenlendi. Konvoya katılan STK'ler, İsrail'in Filistin'e karşı sürdürdüğü saldırıları durdurulması ve uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardım ulaştırması çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla konvoy düzenlendi.

İsrail'in Filistin'e karşı sürdürdüğü saldırıları protesto etmek ve sivil katliamlarına dikkati çekmek için çok sayıda STK mensubunun araçlara katıldığı "Büyük Kudüs Konvoyu", başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi önünden hareket etti.

Konvoya katılan STK'ler adına, Sevgi ve Kardeşlik Derneği (SEVKAD) Yetkilisi İbrahim Etem, tarihi Girne Kapısı önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarının durdurulması çağrısı yapılarak uluslararası toplumun bir an önce Gazze'ye insani yardım ulaştırması gerektiği vurgulandı.

Türkiye, KKTC ve Filistin bayrakları taşıyan protestocular, zaman zaman İsrail aleyhine sloganlar attı.

Açıklamanın ardından tekrar hareket eden konvoy, Lefkoşa caddelerinde tur atıp dağıldı.