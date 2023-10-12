KKTC'de Halil Falyalı Davası: Sanıkların Cezalandırılması İsteniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın son duruşmasında savcı, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşma son savunmalar için ertelendi.

Özden ATİK / İSTANBUL, KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada sona gelindi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Duruşma son savunmalar için 17 Kasım'a ertelendi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 4 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Esasa ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar Ender Yıldız, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs'ün ise "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 33'er yıldan 46'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen mütalaada, firari sanık Cemil Önal'ın dosyasının ise ayrılmasını istendi.

SÖYLEMEZ'İN AVUKATI HEYETİ REDDETTİ

Sanıklar mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti. Duruşmada söz alan Mehmet Faysal Söylemez'in avukatı Coşkun Atılgan, "Hiçbir delil toplamadan Kıbrıs'tan gelen paçavralarla müvekkilim hakkında karar vereceksiniz. Sizin kararınız belli. Tarafsız değilsiniz. Bağımsız değilsiniz. Mahkemenizin dosyadan çekilmesini talep ediyoruz. Çekilmediğiniz takdirde ayrı heyetinizi reddediyoruz" dedi.

SON SAVUNMALAR İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, reddi heyet ve heyetin çekilmesi yönündeki taleplerin reddine hükmetti. Sanıklara mütalaaya karşı savunma yapmak için süre verilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinin Çatalköy mevkiinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, 8 Şubat 2022 günü saat 18.45 sıralarında Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı. Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin "Tasarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 4 şüphelinin ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. İddianamede, Halil Falyalı'nın öldürülmesinin Eylül'de planlandığı ancak Falyalı cezaevinde olduğu için 6 ay sonra gerçekleştirildiği belirtiliyor. İddianamede, son derece planlı ve profesyonel bir şekilde işlendiği de kaydediliyor.