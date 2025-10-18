Haberler

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Geri Sayım Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 218 bin 313 kayıtlı seçmen, yarın cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Toplamda 8 adayın yarışacağı seçimde oy pusulasındaki sıralama belli oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 218 bin 313 kayıtlı seçmen, cumhurbaşkanını belirlemek üzere yarın 08.00 itibarıyla sandık başına gidecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başladı. KKTC halkı, yarın 08.00 itibarıyla sandık başına giderek ülkenin cumhurbaşkanını belirleyecek. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, yarın gerçekleştirilecek seçimde 218 bin 313 kayıtlı seçmen, ülke genelinde oluşturulan 777 sandıkta oy kullanabilecek. Seçimde 6'sı bağımsız olmak üzere toplam 8 aday cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Sandıklar, 18.00'de kapanacak.

Oy pusulasındaki sıralama beli oldu

Oy pusulasında ilk sırada Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) yer alacak. Zorba'yı sırasıyla, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mehmet Hasgüler (Bağımsız), İbrahim Yazıcı (Bağımsız), Hüseyin Gürlek (Bağımsız), Ersin Tatar (Bağımsız) takip edecek.

KKTC'nin 9. Cumhurbaşkanlığı seçimi

Kıbrıs Türk halkı, 1974 Barış Harekatı sonrasında kendi devlet yapısı altında ilk kez 20 Haziran 1976'da devlet başkanını seçmişti. Aradan geçen 45 yılda halk, 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti Devlet Başkanlığı, 8 kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı için sandığa gitti. Yarın yapılacak seçim, KKTC'nin 9. Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak ülke siyasi tarihindeki yerini alacak.

Tatar'ın son seçim zaferi

KKTC'de 11 Ekim 2020 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi, 11 adayın hiçbirinin yüzde 50'lik oy çoğunluğuna ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. Ülkede 18 Ekim'de yapılan ikinci tur seçiminde, ilk turu yüzde 32,3 oy oranıyla önde bitiren Ersin Tatar ile yüzde 29,8 oy oranıyla ikinci sırada bitiren Mustafa Akıncı yarışmıştı. İkinci tur seçimini yüzde 51,6 oy oranıyla Tatar kazanmış ve KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı olmuştu. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
