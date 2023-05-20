KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemleri başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'de 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemlerine başlandı. KKTC'de bulunan yaklaşık 142 bin seçmen, başkent Lefkoşa ile Gazimağusa'da sabah saat 08: 00 ve Güzelyurt'ta saat 09: 00'dan itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'de 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemlerine başlandı.

KKTC'de bulunan yaklaşık 142 bin seçmen, başkent Lefkoşa ile Gazimağusa'da sabah saat 08: 00 ve Güzelyurt'ta saat 09: 00'dan itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Lefkoşa ve Gazimağusa kentlerinde 20-24 Mayıs tarihlerinde seçmenlerin sabah 08.00 ile akşam 22.00 arasında, Güzelyurt'ta ise 20-21 Mayıs'ta sabah 09.00 ile akşam 21.00 arasında oy verebileceğini açıkladı.

Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu, Gazimağusa'da Lala Mustafa Paşa Spor Salonu ile Güzelyurt'ta Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu'nda oy verme işlemi nedeniyle KKTC polisi güvenlik önlemleri aldı.

Her 3 kentte de sabah saatlerinden itibaren oy vermeye gelen seçmenler, üst aramaları ve kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı.

KKTC'deki oy pusulalarının, bu ülkede sandıkların kapanacağı 24 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023