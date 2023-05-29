KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.
Töre yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun demokrasi şöleni içerisinde geçtiğini belirterek "Seçim sonuçları sonucunda Türkiye'nin 13.Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyoruz." ifadesine yer verdi.
Seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayır getirmesini temenni eden Töre, Türkiye ile KKTC'nin el ele "Türkiye Yüzyılı" hedefine ilerleyeceğini kaydetti.
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