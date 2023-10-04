KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'ni ziyaret etti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'ni (TDMMB) ziyaret etti. Tatar, TDMMB Genel Başkanı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile görüşme gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, onursal başkanı olduğu TDMMB'ye ziyarette bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar burada, TDMMB Genel Başkanı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile bir araya geldi. Tatar ve Köse, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek olan görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Köse, yaptığı konuşmada, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, TDMMB'nin onursal başkanlık teklifini kabul ettiğini söyleyerek, "Bu çerçevede, genel merkezimizde hem KKTC Cumhurbaşkanı hem de TDMMB onursal başkanı olarak sizi ağırlamak bizi çok mutlu etti. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğimiz, Türk Dünyasının birlik ve beraberliği yolunda hizmet etmeyi kendine ilke edinmiş uluslararası bir sivil toplum teşkilatıdır. Hafta sonu, 2 Ekim tarihinde Kıbrıs ziyaretimizde TDMMB olarak bizi kabulünüzden ve bizleri onurlandırdığınızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, TDMMB olarak Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantısında, dünya toplumlarına çağrıda bulunarak, KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya davet etmiştir. Bu önemli çağrının tüm dünyada yankı bulması ve süreçle birlikte KKTC'nin bağımsızlığının tanınması hepimizin ortak beklentisidir. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak bizim KKTC'nin bağımsızlığının tanınması konusunda tüm gücümüzle yanınızda olduğumuzu ve üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yapacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

'KKTC'NİN GELİŞMESİ İÇİN ÖNEM ARZ EDECEK'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yaptığı konuşmada, "Gönülde birlik ve beraberlik ve TDMMB ile olan önemli bir bağı beni onursal başkan olarak kabul etmeniz, şereflendirmeniz beni ziyadesiyle mutlu ve memnun etmiştir. Sayın Köse'nin Kıbrıs'a olan ziyareti bizleri çok mutlu etti. Bütün bunlar şu anda bizim kutlu yolumuzda KKTC'yi tanıtma yolunda fevkalade önemli adımlardır. Elbette ana vatanımız ve garanti ülke Türkiye Cumhuriyeti yeni siyasetimizi tam anlamıyla savunmaktadır. Yeni siyaset, iki devletli siyaset, milli siyaset herkesin kabul ettiği ve ulusal çıkarlarımız bakımından olması gereken bir siyaset şu anda milli siyaset haline getirilerek bu süreçte hem Kıbrıs Türk halkının bekası ve güveni aynı zamanda Türkiye'nin kendi güvenliği bakımından fevkalade olumlu bir gelişme olarak bu siyaset yerini bulmuştur. Bundan sonraki süreçte inşallah Türk Devletleri Teşkilatları içerisinde gözlemci statüsü ve bunun bize açtığı kapılar ve fırsatlar bütün dünyanın izolasyonlarına rağmen bize yeni fırsatların açılması ve işte burada olduğu gibi sizlerin çalışmalarında da yer bulmamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelecekte gelişmesi ve projeler için çok önem arz edeceğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Murat Köse, Ersin Tatar'a hediye takdiminde bulundu.