KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'KKTC'nin tanınması milli birlik ve beraberlikle korunmalı'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC'nin tanınması için milli birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin inşallah tanınması, bu coğrafyada milli birlik ve beraberlikle ulusal çıkarlarımızın ve milli menfaatlerimizin korunması bizim gönlümüzden geçendir." dedi.

Tatar, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfında (TDPV) düzenlenen toplantıda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama töreninin muhteşem olduğunu ifade eden Tatar, çok sayıda cumhurbaşkanı, başbakan ve meclis başkanının törene katıldığını belirtti.

Tatar, KKTC'nin en güneydeki Türk devleti olduğuna işaret ederek, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) ülkesinin anayasal adıyla gözlemci üye olarak katıldığını anımsattı.

Dünkü törende TDT üyesi devletlerinin liderleri ile görüştüğünü dile getiren Tatar, "KKTC'nin hakkını, hukukunu o coğrafyada en güneydeki Türk devleti olarak şanımızla, şöhretimizle, bizim atalarımıza ve geçmişimize yakışır şekilde, oradaki bayraklarımız ve varlığımızla bütün bu mücadelenin kopmaz bir parçası olarak, bunları duyurabilmenin mutluluğu, bahtiyarlığı ve şerefiyle yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Tatar, akraba topluluklarla tek yürek olduklarını ve aynı duyguyu yaşadıklarını kaydederek, "Önemli olan devletimizin varlığıdır, vatanımızın bütünlüğüdür. Halkımızın umutlu yarınlara bakabilme umudunun daha da yeşerebilmesidir." dedi.

Milletin birlik ve beraberliğinin temel unsur olduğunun altını çizen Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başarısı nedeniyle tebrik ederek, Türkiye Yüzyılı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Tatar, Kıbrıs meselesinin Türkiye'yle yürütülen müşterek ve milli bir dava olduğunu vurgulayarak, "Bu müşterek davayı selamete taşıyabilmek, belki gün gelir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin inşallah tanınması, bu coğrafyada milli birlik ve beraberlikle ulusal çıkarlarımızın ve milli menfaatlerimizin korunması bizim gönlümüzden geçendir, temennimizdir." ifadelerini kullandı.

TDPV Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan da vakfın 2016'da Türk dünyası ve akraba topluluklar arasında birlik, beraberlik, dostluk, dayanışma ve kardeşlik geliştirmek için kurulduğunu anlattı.

Çalışkan, bu vakfın Türk birliğinin gelecekte sağlanması amacıyla kurulduğuna dikkati çekerek, en kısa zamanda TDPV'nin ilk yurt dışı temsilciğinin KKTC'de açılmasını planladıklarını söyledi.