KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC'nin statüsü daha da yükseldi
Politika Haberleri
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile ortak basın toplantısında konuştu. Tatar, KKTC'nin statüsünün daha da yükseldiğini belirterek, federal temelli bir çözüm için zaman kaybetmeye gerek olmadığını söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısına katıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Türkiye Kıbrıs Tatar Politika Haberler