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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC'nin statüsü daha da yükseldi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC'nin statüsü daha da yükseldi

Politika Haberleri

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile ortak basın toplantısında konuştu. Tatar, KKTC'nin statüsünün daha da yükseldiğini belirterek, federal temelli bir çözüm için zaman kaybetmeye gerek olmadığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısına katıldı. Türkiye'nin de desteği ile Kıbrıs'taki yeni siyasetimiz egemen eşitlik ve eşit ulusal statüdür. Hiçbir netice vermeyen federal temelli bir çözüm için zaman kaybetmeye gerek yoktur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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