KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs halkı kendi egemenliğinde kararlıdırKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Silah zoru ile bizi dışarı atanlar, bilmelidirler ki; Kıbrıs halkı, zorunluluktan kendi devletini kurmuştur.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar : Kıbrıs halkı kendi egemenliğinde kararlıdır

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Silah zoru ile bizi dışarı atanlar, bilmelidirler ki; Kıbrıs halkı, zorunluluktan kendi devletini kurmuştur. O devleti aşama aşama geliştirmiştir. Şimdi KKTC olarak Kıbrıs halkı, kendi egemenliğinde ısrarlıdır. Egemenlik fevkalade önemlidir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da düzenlenen 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilere hitap etti. 2020'de cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından KKTC'nin yeni bir siyaseti benimsediğini aktaran Tatar, Kıbrıs'ta egemen eşitlikle bir yere varılabileceğini, federasyon temelinde bir anlaşma ile Kıbrıs Türk halkının yaşamasının mümkün olmayacağını söyledi. Tatar, federal temelde bir anlaşma sonucunda Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Türkiye'nin garantörlük hakkının sonlanacağını ve Türk askerinin de zaman içerisinde Ada'dan çekileceğini, bunun ise kendileri için 'sonun başlangıcı' olacağını belirtti.

Verdikleri mesajlar için Türk yetkililere teşekkür eden Ersin Tatar, "Rum tarafını sıkıştırmanın yolu; attığımız adımları daha büyük bir kararlılıkla ileriye taşımaktır. Maraş açılımını daha fazla geliştirmektir. Kendilerini gerektiğinde rahatsız etmektir. Çünkü onlar, bizi hep dar alana sıkıştırmaya çalışıyor. Biz de o dar alanı kırarak ileriye gitmek durumundayız" dedi.

Görüntü dökümü:

- Ersin Tatar'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber: Kaan ULU/ANKARA,