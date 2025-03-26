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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kadir Gecesi'ni Bahçeli ile Kutladı

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesinde Kadir Gecesi'ni kutladı ve insanlığa bereket getirmesini diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milliyetçi Hareketçi Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Kadir Gecesi'ni kutladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar'ın telefon görüşmesinde Bahçeli'ye barış, huzur ve mutluluk temennisinde bulunarak, bu mübarek gecenin insanlığa bereket, rahmet ve kardeşlik getirmesini diledi.

Açıklamada, Bahçeli'nin ise Kıbrıs Türk halkına selam göndererek, tüm halkın ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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