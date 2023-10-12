KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ilk kez Azerbaycan'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'a ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Tatar'ı başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Ferid Ceferov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türk iş adamları ve diğer yetkililer karşıladı.

Ersin Tatar, Bakü temasları kapsamında yarın Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in mezarının ziyaretinin ardından Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret edecek. Tatar, sonrasında Bakü'deki "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tanıtım Etkinliği'nin açılışını gerçekleştirecek.

Tatar, 16 Ekim'e kadar Bakü'de çeşitli programlara katılacak. - BAKÜ