KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in mezarı ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in mezarı ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan'daki temaslarına devam ediyor. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Tanıtım Günleri" çerçevesinde Bakü'de düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Azerbaycan'a gelen Tatar, başkent Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti. Tatar, ziyaretinde Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan Şehitler Hıyabanı'ndaki anıta çelenk bıraktı. Sonrasında Türk Şehitliği'ne geçen Tatar, buradaki anıta da çelenk koydu, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve anıt defterini imzaladı.

Bakü'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtım etkinliğine katılacak olan Tatar, programları kapsamında ADA Üniversitesi'nde konferans verecek. Tatar'ın Azerbaycan temasları 16 Ekim'e kadar devam edecek. - BAKÜ