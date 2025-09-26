KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "(GKRY lideri Hristodulidis) Çözüm isterim deyip, saldırgan siyasetine her gün yeni bir unsur ekliyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD'nin New York şehrinde yaptığı açıklamada, "Rum lider Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda hakaretler ediyor. Çözüm isterim deyip, diğer yanda saldırgan siyasetine her gün yeni bir unsur ekliyor. Dünya bu samimiyetsizliği görmeli" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GRKY) lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmek üzere ABD'nin New York kentine geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, programı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, önce ekibi ile bir değerlendirme yapacağını ve daha sonra yerel saat ile 18.00'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini bildirdi. Tatar ayrıca, Türkiye ile tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışmayı sürdürdüklerini belirterek yarın yapılacak üçlü görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının kendilerine büyük güç verdiğini ifade etti. Tatar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkça söylediği gibi, federasyon defteri açılmamak üzere kapanmıştır, egemen eşitliğimiz esastır" açıklamasını yaptı.

"Rum lider çözüm isterim deyip, saldırgan siyasetine yeni bir unsur ekliyor"

KKTC Cumhurbaşkanı BM Genel Sekreteri Gutterres ile yapacağı görüşmeye ilişkin de konuştu. Tatar, "Bugün Sayın Genel Sekreter Guterres'e de söyleyeceğim. Biz samimiyetle, işbirliği yapmaya, sınır kapılarının açılması gibi konulara pozitif yaklaştık. Bakıyoruz Rum lider BM Genel Kurulu'nda hakaretler ediyor, Ürdün'e bizden hellim almadığı için teşekkür ediyor. Samimiyeti sorgulanmalıdır. İkiyüzlülük bir yere kadar. Çözüm isterim deyip, diğer yanda saldırgan siyasetine her gün yeni bir unsur ekliyor. Dünya bu samimiyetsizliği görmeli" dedi. - NEW YORK