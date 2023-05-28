KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'ı seçim başarısı için tebrik etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti. Tatar, Erdoğan'ın başarısının KKTC ve Doğu Akdeniz'deki istikrar için önem taşıdığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Tatar, Cumhurbaşkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın başarısının KKTC ve Doğu Akdeniz'deki istikrar için önem taşıdığını belirterek, "Anavatan Türkiye'de yapılan seçim sonrası Sayın Erdoğan'ın başarısı aynı zamanda KKTC'deki iki devletli siyasetin de teyidi olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısıyla birlikte "Türkiye Yüzyılı"nın Türk milleti için hayırlara vesile olmasını dileyen Tatar, seçimin büyük bir olgunluk içerisinde geçmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Anavatan Türkiye ile birlikte KKTC'nin Doğu Akdeniz'de daha müreffeh bir geleceğe doğru yol alacağını dile getiren Tatar, şunları kaydetti:

"Bir kez daha Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum ve neticenin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'de yüksek katılımla gerçekleşen seçimlerin Türkiye'nin KKTC bağlamındaki milli siyasetinin bir onayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Erdoğan her platformda KKTC'nin tanınması ve uygulanan ambargoların kaldırılması için mücadele ediyor. Milli irade ile milli siyasetin teyidi KKTC açısından oldukça önemlidir."