KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Doğu Akdeniz'de Türk dünyasının temsilcileriyiz" - Haberler

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Doğu Akdeniz'de Türk dünyasının temsilcileriyiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Doğu Akdeniz'de Türk dünyasının temsilcileriyiz'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Doğu Akdeniz'de Türk dünyasının temsilcileriyiz.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Doğu Akdeniz'de Türk dünyasının temsilcileriyiz. Onun için sonuna kadar oradaki Kıbrıs Türk halkının yaşayabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle yeni siyasetimizi sonuna kadar yürütmek durumundayız" dedi.

"Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" konulu konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Osmaniye'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bazı ülkelerin tanımadığını kendileri için önemli olanının Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıması olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin tam desteğiyle Kıbrıs'ta egemen eşitlik siyasetini sonuna kadar yürütmek durumunda olduklarına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, "Biz gerçekten Doğu Akdeniz'de tüm Türk dünyasının temsilcileriyiz. Onun için sonuna kadar oradaki Kıbrıs Türk halkının yaşayabilmesi için benim Cumhurbaşkanlığı seçilmemden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle yeni siyasetimizi sonuna kadar yürütmek durumundayız. O da nedir? Kıbrıs'ta egemen eşitlik. Yani Kıbrıs'ta nihai bir anlaşma olacaksa bugün olduğu gibi Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır. Güneydeki Rum devletidir. Artık Kıbrıs Cumhuriyeti bizleri temsil etmez. Orası bir Rum devletidir. Rum Cumhuriyeti'ne dönüşmüştür. Kuzeydeki devlet Türklerin devletidir ve sonuna kadar Kıbrıs'ta iki ayrı bağımsız devletin yan yana iş birliğiyle ancak bir anlaşmanın olabileceğini bütün dünya Türkiye'nin de desteğiyle duyurmaya çalışıyoruz. Belki şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bazı ülkeleri tanımıyor olabilir. Ama bizim için değerli kardeşlerim en önemlisi nedir biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımasıdır" diye konuştu.

Belediye Başkanı Kadir Kara, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a çeşitli hediyeler verdi.

(Selçuk Kaya - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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