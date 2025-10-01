KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan GRKY'nin askeri törenine sert tepki: 'Rum tahakkümüne bu topraklarda yer yoktur'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) başkent Lefkoşa'da düzenlediği askeri geçit törenine tepki göstererek, "Geleceğe dair tek vizyonları, Kıbrıs Türk halkını boyunduruk altına almaktır. Barıştan söz ederken halkımıza karşı yeni silahlarını sergilemeleri, bu zihniyetin en net ifadesidir. Rum tahakkümüne bu topraklarda yer yoktur" dedi.

GKRY sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü" nedeniyle Güney Lefkoşa'da askeri geçit töreni düzenledi. GRKY lideri Nikos Hristodulidis'in katıldığı törende Rum siyasi ve askeri yetkililerin yanı sıra, Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Thanasis Davakis ve Yunanistan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis de yer aldı. Törende Yunanistan'a ait F-16 tipi savaş uçaklarının uçması dikkat çekti.

"Tek vizyonları, Kıbrıs Türk halkını boyunduruk altına almak"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, duruma sert tepki gösterdi. Tatar Hristodulidis'in törende yaptığı açıklamaları, "Rum tarafının uzun zamandır sürdürdüğü tahakküm ve dayatma siyasetinin en açık göstergesi" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, Rum liderin sözlerinin yıllardır değişmeyen bir zihniyetin açık ilanı olduğunu belirterek, "Geleceğe dair tek vizyonları, Kıbrıs Türk halkını boyunduruk altına almak ve maksimalist hedeflerini bize zorla kabul ettirmektir. Yunan savaş uçaklarının törenlere katılması, bir taraftan barıştan söz ederken diğer taraftan halkımıza karşı yeni silahlarını sergilemeleri, bu zihniyetin en net ifadesidir. Buna rağmen hala bu niyeti görmezden gelenler var. Rum'un tahakkümünü halka çözüm diye pazarlamaya kalkanlar var. Ama herkes bilmelidir ki, Kıbrıs Türk halkı kendi iradesini asla başkasına teslim etmez" dedi.

"Kıbrıs Türk halkının iradesinin sembolü kendi devletidir"

Tatar, Kıbrıs Türk halkının yolunun kendi devletiyle çizildiğinin altını çizerek, "Kıbrıs Türk halkının iradesinin sembolü kendi devletidir. Bu vizyon, Türkiye'deki en üst makamların açıklamaları ve kararlarıyla en net şekilde desteklenmektedir. Milli Güvenlik Kurulu'nun dünkü bildirisi sadece vizyonumuza destek değil, aynı zamanda Rum ve Yunan tehditlerine verilmiş en güçlü cevaptır" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs'ta hala Helenizm propagandası yapılıyor"

Tatar, Kıbrıs'ta hala Helenizm propagandası yapıldığını, bu anlayışın Rum tarafında değişmeden varlığını sürdürdüğünü kaydetti. Bu zihniyetin, Kıbrıs Türk halkını yok saymaya ve kendi devletinden vazgeçirmeye yönelik olduğunu belirten Tatar, "Bu propagandanın karşısında halkımız, Anavatan Türkiye ile omuz omuza dimdik durmaktadır" açıklamasını yaptı.

Tatar, TBMM'nin kararı ve Erdoğan'ın BM çağrılarını hatırlattı

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 18 Temmuz 2024 tarihli kararını da hatırlatarak, Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonuna verdiği güçlü desteğin altını çizdi. Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 4 yıldır Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalarda uluslararası topluma KKTC'yi tanıma çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

"Sürdürülebilir bir barış sahadaki gerçekler üzerine inşa edilebilir"

Uzlaşı ve iş birliği mesajı da veren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta adil ve sürdürülebilir bir barışın ancak sahadaki somut gerçekler üzerine inşa edilebileceğini söyledi. Tatar açıklamasında, "Kıbrıs'ta iki devletin, iki halkın ve iki demokrasinin varlığını kimse inkar edemez. Bu gerçekler kabul edilirse adamız barış, huzur ve refah adası olur. Ancak Rum tarafı silahlanmaya devam eder, izolasyonu muhafaza etmek için agresif abluka siyaseti sürdürür ve tek yanlı faaliyetlerinden vazgeçmezse, halkımızın haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapılır. Bu bizim anayasal görevimizdir" dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü altında yoluna güvenle devam ettiğini vurgulayarak, "Rum tahakkümüne bu topraklarda yer yoktur ve asla olmayacaktır" diye konuştu. - LEFKOŞA