KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ÇOMÜ'de Fahri Doktora Tevcih Töreni'nde konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta bizlerin, Doğu Akdeniz'deki varlığımızı sürdürebilmemiz, milli değerlerin, bekanın hem vatan hem ana vatan hem de Mavi Vatan'da hakkımızın, hukukumuzun korunması için mutlak surette Kıbrıs'ın kuzeyindeki egemen...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta bizlerin, Doğu Akdeniz'deki varlığımızı sürdürebilmemiz, milli değerlerin, bekanın hem vatan hem ana vatan hem de Mavi Vatan'da hakkımızın, hukukumuzun korunması için mutlak surette Kıbrıs'ın kuzeyindeki egemen Türk devletinin yaşaması ve tanıtılması gerektiğini, bütün bunların artık milli siyasetin bir parçası olarak Mavi Vatan'ın da bizler için vazgeçilmez değerler olduğunu bir kez daha paylaşıyorum." dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) 2023-2024 Akademik Yıl Açılışı ve Cumhurbaşkanı Tatar için "Fahri Doktora Tevcih Töreni", İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Üniversite Senatosu adına fahri doktora beratı verilerek cübbesi giydirilen, rozeti takılan Tatar, "Mavi Vatan İçerisinde KKTC'nin Stratejik Önemi ve Konumu" başlıklı açılış dersinde, gündeme getirdikleri yeni siyasetin, milli bir siyaset olarak tarihte yerini aldığını söyledi.

Tatar, uluslararası camia ile çeşitli toplantılarda birtakım baskılara rağmen asla federal temelli bir çözüm için resmi olarak müzakere masasına oturamayacaklarını söylediklerini hatırlattı.

Milli siyasetin gereği, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin birlikte ve egemenlik temelli bir anlaşmayla Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile olan kadim ve kutsal bağlarının her zaman devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, "Çünkü görüyoruz ki oyun, Kıbrıslı Türkleri de bu Avrupa Birliği meselesiyle oralara çekip Türkiye'yle bağlarının koparılmasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, zaman zaman "Bu çağda artık halklar kardeştir, çatışma olmaz. O eski olaylar yaşanmaz." gibi ifadelere rağmen Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze saldırılarına tanıklık edildiğini anlattı.

Filistin halkının sivil ve masum insanlarına yapılanları gördüklerini dile getiren Tatar, "Kıbrıs'ta bizlerin, Doğu Akdeniz'deki varlığımızı sürdürebilmemiz, milli değerlerin, bekanın hem vatan hem ana vatan hem de Mavi Vatan'da hakkımızın, hukukumuzun korunması için mutlak surette Kıbrıs'ın kuzeyindeki egemen Türk devletinin yaşaması ve tanıtılması gerektiğini, bütün bunların artık milli siyasetin bir parçası olarak Mavi Vatan'ın da bizler için vazgeçilmez değerler olduğunu bir kez daha paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

"Kıbrıs bizimdir, Kıbrıs milletin bir parçasıdır"

Öğrenciler için de Kıbrıs meselesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Tatar, şöyle devam etti:

"Çünkü gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek olan değerli gençler sizlersiniz. Dolayısıyla Çanakkale'de yaşananlar, bilahare Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda milletimizin fedakarlıkları, şehitlerimiz, ödenen bedeller ve Cumhuriyet... Ama aynı değerleri taşıyan Doğu Akdeniz'de de bir Türk devleti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yaşatılması, güçlendirilmesi ve kendi egemenlik haklarıyla, kıyı ve kara suları haklarıyla, deniz suyu ve ekonomik münhezim bölge hakkı ve hukuku ile sadece Kıbrıs'ın kendi toprak parçası değil aynı zamanda Mavi Vatan'daki bütün bu hak ve hukuk, hem güvenlik meselelerinde hem jeostratejik, jeopolitik aynı zamanda doğal kaynaklar hem hava sahası bağlamında, Türkiye'nin de güvenliği için fevkalade önemli olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Dolayısıyla her Türk insanının Çanakkale'yi görmesi gerektiği gibi aynı zamanda Kıbrıs'ı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni görmesi gerektiğini Çanakkale'den sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıbrıs bizimdir, Kıbrıs milletin bir parçasıdır, Kıbrıs'ın geleceği parlaktır, Kıbrıs, Doğu Akdeniz için çok önemlidir. Dolayısıyla Kıbrıs'a hep birlikte sahip çıkmamız ve Türk Devletler Teşkilatının en güneyindeki Türk devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Hükümetinin güçlendirilmesinin, milli menfaatlerimizin ve ulusal çıkarlarımızın bir gereği olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum."

Kendisine "fahri doktora" unvanının verilmesi dolayısıyla tüm Çanakkale'ye teşekkür eden Tatar, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan, besteci İlker Kömürcü tarafından bestelenen 100. Yıl Marşı seslendirildi. ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Ertek Babaç ise Çanakkale ve Magusa Limanı türkülerini seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, beraberindekilerle üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesi'nde 1052 kişi kapasiteli öğrenci yurdunun temelini attıktan sonra Rektörlüğü ziyaret ederek anı defterini imzaladı.

Törenlere, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Savaşları Tarihi Gelibolu Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Kıbrıs gazileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.