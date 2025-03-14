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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Artık Kıbrıs'ın geleceği konuşulmalıdır"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar:
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile birlikte masada yer alacaklarını belirterek, "Beyhudeye geri dönüş yoktur, artık Kıbrıs'ın...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile birlikte masada yer alacaklarını belirterek, "Beyhudeye geri dönüş yoktur, artık Kıbrıs'ın geleceği konuşulmalıdır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri öncesinde basın toplantısı düzenledi. Tatar, toplantıya Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle gideceğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, uluslararası statüsü ve haksız izolasyonların kaldırılmasını gündeme taşıyacaklarını vurguladı.

"Yeni siyasetten geri dönüş yok"

Tatar, Crans Montana sürecinin devam ettirilmesinin söz konusu olmadığını, federasyon modelinin artık ortak zemin olmadığının BM raporlarıyla da teyit edildiğini söyledi. "Beyhudeye geri dönüş yoktur, artık Kıbrıs'ın geleceği konuşulmalıdır" diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız uygulamaların son bulması gerektiğinin altını çizdi.

Tatar, Cenevre toplantısında Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını, güçlü bir devlet olarak Türkiye ile birlikte masada yer alacağını belirtti. "Biz her zaman diyalogdan yanayız. Sağlık, kültür, ekonomi, deprem gibi birçok konuda iş birliği önerdik, şimdi de aynı şekilde Cenevre'de bunu vurgulayacağız" ifadelerini kullandı.

"AB çatısı altında iki devletli çözüm"

KKTC'nin uluslararası alandaki statüsünün güçlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, AB çatısı altında iki devletli çözümün mümkün olduğunu ifade etti. Kıbrıs'ta iki devletin artık kökleştiğini söyleyen Tatar, "Kimsenin bizi yeni maceralara sürükleme hakkı yoktur" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşmalarda KKTC'nin tanınması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı üyeliğinin de Kıbrıs Türk halkı için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

"Eşitliğin teyidi olmadan süreç başlayamaz"

Tatar, yeni bir müzakere sürecinin başlaması için öncelikle iki tarafın eşitliğinin teyit edilmesi gerektiğini belirtti. Annan Planı referandumunda Kıbrıs Türk tarafının "evet" demesine rağmen, AB üyeliği sürecinde Rum tarafının tek taraflı olarak kabul edilmesini eleştiren Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklarının göz ardı edildiğini söyledi. Kıbrıs'ta açılması planlanan yeni sınır kapıları konusuna da değinen Tatar, KKTC'nin iş birliğine açık olduğunu ancak Rum tarafının yeni kapı açılmasına sıcak bakmadığını belirtti.

"Cenevre toplantısı önemli bir diplomatik başarıdır"

Cenevre'de yapılacak toplantının, KKTC için diplomatik bir başarı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmelerin adanın geleceği konusunda yapıcı bir çerçevede yürütülmesi gerektiğini ifade etti. "Halkımızı izolasyon altında yaşamaya mahkum etmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Artık bu izolasyonlara son verilmelidir" diyen Tatar, KKTC'nin hak ve çıkarlarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti.

Cenevre'de güçlü bir heyetle yer alacaklarını söyleyen Tatar, siyasi parti temsilcileri ve müzakere heyeti ile birlikte, Kıbrıs Türk halkının iradesini masaya taşıyacaklarını ifade etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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