KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sakarya Üniversitesinde katıldığı konferansın ardından kentte bulunan bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Programa katılan STK temsilcilerine seslenen Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü hiç bir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, "Kıbrıs, hepimizin milli davasıdır. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs halkı için bir dönüm noktasıydı. Kıbrıs Türkü imha olmaktan kurtulmuş bağımsızlığına, hürriyetine kavuşmuş. O günden bu güne Kıbrıs'ta kesin bir çözüm nasıl bulunabilir diye kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş müzakere masalarında federal temelli bir çözüm bulunabilmesi için Türkiye'nin desteğiyle olağanüstü gayret gösterdi ama hiç bir zaman Kıbrıs meselesine çözüm bulunamadı" dedi.

Tatar, dünyanın birçok ülkesinden yatırımcının Kıbrıs'a gelmek istediğini vurgulayarak, "Bir yabancının alabileceği bir dönüm veya bir konut. O da güvenlik soruşturması ve Bakanlar Kurulu kararıyla. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 konut ve daha fazla arsa alma kriteriyle yasaya 'KKTC'yi tanıyan ülkenin vatandaşları daha fazla mal mülk alabilirler' diye yazdık. Türk vatandaşlarının daha fazla mal mülk alabilmesi söz konusu" diye konuştu.

Mutlu YUCA/SAKARYA,