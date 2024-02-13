KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: KKTC'nin milli bakımdan çok değerli olduğunu belirtti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin milli bakımdan çok değerli olduğunu belirterek, "KKTC'nin bekası, egemenliği, Mavi Vatan'da yetki alanları ve Libya koridoruyla Türkiye'nin bambaşka bir gerçekle Doğu Akdeniz'de haritası ortaya çıkıyor. Kimse bizim sürdürdüğümüz siyaseti hafife alamaz, bu siyaset KKTC ile ana zemin buldu." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Tatar, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti, Vali Kemal Çeber ile bir süre görüştü.

Tatar, daha sonra Gaziantep Üniversitesinin Mavera Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yılı Etkinliği"ne katıldı.

Burada konuşan Tatar, KKTC'de tarihte birçok medeniyet ve savaş yaşandığı, bunların izlerinin bulunduğunu söyledi.

Türk milletinde önemli yeri bulunan KKTC'nin Anadolu'ya yakın olduğunu ifade eden Tatar, "Anadolu'ya o kadar yakınız ki suyumuzu getirdik. Yunanistan'a 1000 kilometre, Brüksel ise 2 bin kilometre uzaklıktadır. Dolayısıyla biz Anadolu'nun bir parçasıyız, uzantısı ve hep tarihte de böyle oluşmuştur." diye konuştu.

Tatar, milletler için egemenliğin çok önemli bir husus olduğuna işaret ederek, siyasi hayatında egemenlik konusunda birçok çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Milli davaların kolay olmadığına dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

"Karşımızda birtakım güçler vardır. Onların menfaatleri de başkadır. Ama eğer biz bir milletsek, coğrafyamıza, Türkiye'yle komşu ilişkisine, Akdeniz'deki yeni siyasete, Doğu Akdeniz'in artan stratejisine ve Türk dünyasına baktığımızda en güneydeki Türk devleti olarak bağımsız Türk cumhuriyeti vardır. Bu bağımsız Türk devleti, toprağıyla, kıyıları, egemenliği, deniz alanları, kara suları, kıta sahaları, ekonomisi, bunların hepsiyle Mavi Vatan'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne katkısı vardır. KKTC'nin Türk dünyasına katkısı vardır."

Tatar, Akdeniz'in önemli doğal kaynaklarının bulunduğunu ve burunlarının dibindeki önemli haklarını almaya çalıştıklarını anlattı.

Haklarını savunmazlarsa kuşatılabileceklerine işaret eden Tatar, şöyle devam etti:

"Kuşatılırsak gemilerimiz bile açık sulara açılamaz, uçaklarımız havada belli bir yerden sonra ilerleyemez. KKTC, milli bakımdan çok değerlidir. KKTC'nin bekası, egemenliği, Mavi Vatan'da yetki alanları ve Libya koridoruyla Türkiye'nin bambaşka bir gerçekle Doğu Akdeniz'de haritası ortaya çıkıyor. Kimse bizim sürdürdüğümüz siyaseti hafife alamaz, bu siyaset KKTC ile ana zemin buldu. Bu zeminde denizde, karalarda, hava sahasında çok daha fazla ulusal ve milli çıkarlarımızın bekası için birtakım kazanımlar elde edilmiştir. İnşallah bunları da hep birlikte devam ettireceğiz."