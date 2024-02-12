KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kahramanmaraş'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rakamlara baktığımızda burada büyük bir başarı vardır. Çünkü inanç vardır, vatan sevgisi vardır ve bu felaketleri aşarak geleceğe emin adımlarla yürümenin azmi ve kararlılığı vardır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş'ta iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Şehrin deprem süreci öncesi ve sonrası ekonomik durumu hakkında bilgiler alan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Buranın üretimi, oranın pazarı, oranın üretimi ve buranın pazarı birlikte bütün elimizdeki imkanları değerlendirerek bundan ekonomik, sosyal ve kültürel nasıl değerler çıkartabileceğimiz, bütün bu değerler birleştiğinde nasıl halklarımıza refah verebileceğimiz, bunları en üst düzeyde değerlendirmek bizlerin görevi" diye konuştu.

"Burada büyük bir başarı var"

Cumhurbaşkanı Tatar, iş dünyasına seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

"Kahramanmaraş elbette özellikleri ile tanınan bir şehrimiz. Burada hem sanayi, hem tekstil, hem tarım, hem su ürünleri çeşitli alanlarda burada potansiyel var. Bu potansiyelin değerlendirilmesinde iş adamlarına, esnafa büyük bir iş düşmektedir. Şu anda öyle bir çağda yaşıyoruz ki, global dediğimiz küresel ısınma, bunun getirdiği sıkıntılar rekabet ve Ukrayna savaşı, pandemi, şu anda Gazze'de olan bitenler, denizlerde korsancılık, enerji maliyetinde artışlar hepsi işimizi daha da zorlaştırmaktadır. Bu noktada son 5 yılda pandemiden tutun Ukrayna savaşı ve enerji maliyetlerindeki artışlar, depremin etkileri ile de sanayide ve üretimde var olmak o kadar zor oldu. Rakamlara baktığımızda burada büyük bir başarı vardır. Çünkü inanç vardır, vatan sevgisi vardır ve bu felaketleri aşarak geleceğe emin adımlarla yürümenin azmi ve kararlılığı vardır."

"KKTC'ye milli savunma sanayii yatırımı yapılabilir"

Hem Kahramanmaraş'ın hem de KKTC'nin üretim ve pazarlama imkanlarından yararlanılması çağrısında bulunan Tatar, "Buranın üretimi, oranın pazarı, oranın üretimi ve buranın pazarı birlikte bütün elimizdeki imkanları değerlendirerek bundan ekonomik, sosyal ve kültürel nasıl değerler çıkartabileceğimiz, bütün bu değerler birleştiğinde nasıl halklarımıza refah verebileceğimiz, bunları en üst düzeyde değerlendirmek bizlerin görevi. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanının talimatları ile milli savunma sanayiinde bir takım ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Önümüzdeki süreçlerde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de milli savunma sistemlerine yatırımlar yapılabilir" şeklinde konuştu.

"Burada tarih ve kahramanlık var"

Deprem sonrası şehirde doğacak yatırımlarla bölgenin turizm ve kültür merkezi haline geleceğine inandığını dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kahramanmaraş kadim bir şehir ve bu şehre sizlerin sahip çıkması ile birlikte çok kısa sürede yapılan çalışmalarla. dönüşüm projeleri ile tekrardan şehrimizi ihya ederek tarihi ile kültürü ile burada yaşanmışlıkları ile ve 6 Şubat'taki sizlerin kahramanlıkları ile buradan doğacak yeni anlayış, buranın turizm merkezi haline gelebileceğini göstermektedir. Burada tarih var, kahramanlık var ve 6 Şubat'ın bıraktığı o enkazdan daha güçlü çıkarak Kahramanmaraş'ın hem ekonomisi ile hem sanayisi hem de tarımı ile burada daha müreffeh yarınların yakalanacağına olan inancımı belirtip hepinizi kutlar, tekrar Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 104'ncü yılının hayırlı olmasını temenni ederim. 6 Şubat'ta hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hepinize sabırlar ve baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ