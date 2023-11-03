KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İsrail'in Gazze'deki saldırısına tepki gösterdi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi önünden ayrılmak üzere olan yaralı taşıyan ambulanslara saldırısına tepki göstererek, 'Kıbrıs'ta, Bosna'da olanların benzeri Gazze'de oluyor.' ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi önünden ayrılmak üzere olan yaralı taşıyan ambulanslara saldırısına tepki göstererek, "Kıbrıs'ta, Bosna'da olanların benzeri Gazze'de oluyor." ifadelerini kullandı.

Tatar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırıları ve Şifa Hastanesinden ayrılmakta olan ambulansları bombalamasıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını, geçmişte benzer saldırılara maruz kalan Kıbrıslı Türklerin Cumhurbaşkanı olarak üzüntü ve endişeyle izlediğini belirterek uluslararası toplumun sessiz kalmasını eleştirdi.

Kıbrıs'ta Türklere yönelik toplu katliamlar yapılırken Birleşmiş Milletler (BM) ile garantör ülke İngiltere'nin seyirci kaldığını söyleyen Tatar, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta, Bosna'da olanların benzeri Gazze'de oluyor. BM ve dünya her zamanki gibi seyirci kalıyor. Kimse başkasının yaşamını kurtarmak için fedakarlık yapmak istemiyor. Sivillere karşı saldırıların durması dünyanın buna karşı olması fedakarlıktan geçer."

Kıbrıs'ta barışı, BM Barış Gücü'nün değil Türk askerinin sağladığına dikkati çeken Tatar, "Türk askeri sadece kuzeydeki Türklere değil güneydeki Rumlara da barış ve istikrar getirdi. 1974'ten sonra herhangi bir toplumlar arası çatışma ve şiddet yaşanmadı. Filistin'de yaşananlardan ders çıkarmalıyız. 'Savaş çıkmaz, bir şey olmaz' yaklaşımının garantisi yoktur. Bunu bilerek anavatan Türkiye'nin değerini bilelim." diye konuştu.