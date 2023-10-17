KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını kınadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze'deki vahşetin benzerini yaşamış bir halkın lideri olarak yaşananları derin üzüntüyle takip ettiğini belirterek, "Savunma adına masum sivillere saldırmak savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Tatar, İsrail'in Gazze el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıda yaşamını yitiren masumlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Tatar, şunları kaydetti:

"Yanı başımızda İsrail-Filistin ekseninde devam etmekte olan çatışmalarda her hal ve şartta insani dokunulmazlığı olan hastaneyi vurmak, çoluk çocuğun, kadınların, yaşlıların ve tüm yaralıların canına kastedip, savunma adına masum sivillere saldırmak savaş suçudur. Ümit ederim ki, BM ve AB de dahil uluslararası toplum bu vahşete son vermek için kınamaktan öte somut bir adım atar. Temennim, bir an önce diplomasinin devreye girmesi, diyalog ve uzlaşı yoluyla sivillere yönelik şiddetin sona ermesidir."

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.