KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki askeri heyeti kabul etti. Tatar, Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin Ada'da bulunmasının Kıbrıs'ın istikrarı için önemine vurgu yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki askeri heyeti kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki askeri heyeti kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü törenleri için Lefkoşa'da bulunan Genelkurmay Başkanı Gürak ve beraberindeki askeri heyet, Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleşen kabulde konuşan Tatar, dünya genelinde yaşanan çatışmalara dikkati çekerek, bu nedenle Kıbrıs'ın istikrarı için Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin Ada'da bulunmasının önemine işaret etti.

Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 1974'ten bu yana hem Rumlara hem de Türklere barışı getirdiğini vurgulayarak, "Doğu Akdeniz'de istikrarın ve güvenliğin yegane teminatı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin buradaki varlığıdır." ifadesini kullandı.

Orgeneral Gürak da KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 40. kuruluş yılında birlikte olmaktan da büyük gurur duyduklarını belirtti.

Gürak, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli davası olduğunu ve KKTC'ye her alanda destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.