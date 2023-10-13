KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Diplomatik Akademisi'ni ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Diplomatik Akademisi (ADA) Üniversitesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Diplomatik Akademisi (ADA) Üniversitesi'ni ziyaret etti. Burada bir konferansta akademisyen ve öğrencilere hitap eden Tatar, Kıbrıs'ın tarihi, KKTC'nin egemenlik mücadelesi ve Kıbrıs'a uygulanan ambargolar hakkında konuşma yaptı. Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Tatar, Türkiye'nin KKTC'ye olan desteğini vurguladı. ADA Üniversitesi'nde katı Rektörü Prof. Dr. Hafız Paşayev, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, akademisyen ve öğrencilerin katıldığı konferansın ardından Tatar, kendisine büyük ilgi gösteren öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Azerbaycan temasları 16 Ekim'e kadar devam edecek. - BAKÜ