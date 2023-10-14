KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek üzere Bakü'ye gitti. Görüşme, resmi temaslar kapsamında gerçekleşti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü'deki resmi temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Zuğulba İkametgahındaki 40 dakika makamında görüştü" denildi. Cumhurbaşkanı Tatar, dün Bakü'de 'KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri' etkinliği nedeniyle Bakü'de düzenlenen açılış gala yemeğine katıldı ve Ada Üniversitesi'nde konferans verdi.