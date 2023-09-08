KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e KKTC ile ilgili açıklamaları ve desteğinden dolayı teşekkür etti. Tatar, Azerbaycan ile aralarındaki gönül birliğinin ve işbirliğinin devamını diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, KKTC ile ilgili açıklamaları ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Tatar, Aliyev'e teşekkür ettiği yazılı açıklama yaptı.

Tatar, açıklamada, "Bir millet, üç devlet olgusuyla Doğu Akdeniz'deki bir Türk devleti olan KKTC, varlığını bu anlayışla sürdürürken, Azerbaycan ile aramızdaki gönül birliğinin, değerlerin ve aynı milletin kopmaz bir parçası olarak münasebetimizin giderek artması en büyük temennimdir." ifadelerini kullandı.

Aliyev'in, Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında ve ülkedeki etkinliklerde KKTC bayrağının dalgalanacağını dile getirmesinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Tatar, taraflar arasındaki işbirliğinin devamını diledi.