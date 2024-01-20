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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon'da bulunan Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti. Tatar, köşk hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon'da Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti.

Tatar'ı, kentin tarihi ve turistik mekanlarından Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü'nde ilgililer çiçekle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'u üç kez ziyaretinde konakladığı ve mal varlığını Türk milletine bağışladığına ilişkin vasiyetini yazdığı köşk hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Atatürk Köşkü'nde hatıra fotoğrafı çektiren Tatar'a, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer ilgililer eşlik etti.

Tatar, iki günlük Trabzon programını tamamlayarak kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Politika

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