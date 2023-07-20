Üye Girişi
Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Egemenliğimizi asla teslim etmeyeceğiz, iki...

Politika Haberleri

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Egemenliğimizi asla teslim etmeyeceğiz, iki devletli çözüme varız" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Egemenliğimizi asla teslim etmeyeceğiz, iki devletli çözüme varız" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Ersin Tatar Kıbrıs Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title