KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Egemenliğimizi asla teslim etmeyeceğiz, iki...
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Egemenliğimizi asla teslim etmeyeceğiz, iki devletli çözüme varız" dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Egemenliğimizi asla teslim etmeyeceğiz, iki devletli çözüme varız" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika