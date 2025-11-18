KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Siyasi Parti Liderleriyle Toplantı Yaptı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman KKTC'de bulunan Siyasi parti liderlerini kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda Siyasi Partiler Konseyi Toplantısı başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Ankara ziyareti hakkında bilgilendirme yapmak ve 20 Kasım'daki liderler görüşmesi öncesinde siyasi partilerle fikir alışverişinde bulunmak üzere siyasi parti liderlerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığındaki toplantıya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan Vekili Erkut Şahali, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katıldı.

Toplantı Cumhurbaşkanlığı'nda saat 12.05'de başladı. - LEFKOŞA