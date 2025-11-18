Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Siyasi Parti Liderleriyle Toplantı Yaptı

Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, siyasi parti liderlerini Cumhurbaşkanlığı'nda kabul ederek Ankara ziyareti hakkında bilgilendirme yaptı ve 20 Kasım'daki liderler görüşmesi öncesinde fikir alışverişinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman KKTC'de bulunan Siyasi parti liderlerini kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda Siyasi Partiler Konseyi Toplantısı başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Ankara ziyareti hakkında bilgilendirme yapmak ve 20 Kasım'daki liderler görüşmesi öncesinde siyasi partilerle fikir alışverişinde bulunmak üzere siyasi parti liderlerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığındaki toplantıya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan Vekili Erkut Şahali, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katıldı.

Toplantı Cumhurbaşkanlığı'nda saat 12.05'de başladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
