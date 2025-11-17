Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Hristodulidis ile Yapacağı İlk Görüşme Öncesi Açıklamalar

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirecekleri ilk görüşme öncesi çözüm atmosferinin yok olduğunu vurgulayarak, beklentilerin doğru yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis i ile perşembe günü yapacağı ilk görüşmeye ilişkin, "Çözüm atmosferini oluşturmanın liderler olarak halklarımıza karşı yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyorum" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Perşembe günü ilk kez gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından aıklama yaptı. Görüşmenin bir saat süreceğini belirten Erhürman, "2017'den bu yana 8 yıl geçti ve bu geçen yılların adada çözüm umutlarının yeşermesine katkıda bulunduğunu söylemek elbette hiç kolay değil" dedi.

Açıklamasında sürece dair beklentilerin doğru yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, "Bunca yılın ardından Perşembe günü başlayacak yeni süreçte beklentileri doğru biçimde yönetmek gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Çözüm atmosferi şu anda yok"

Cumhurbaşkanı Erhürman, adada şu anda bir çözüm atmosferi olmadığını belirterek, "Üzülerek söylemek durumundayım ki adada geride kalan yılların ve bölgedeki girişim ve gelişmelerin etkisiyle şu anda bir çözüm atmosferine sahip olduğumuzu söylemek fazla iyimserlik olur" değerlendirmesinde bulundu. Erhürman, çözüm atmosferini oluşturmanın liderlerin halklarına karşı yükümlülüğü olduğunu belirterek, "Bu atmosferi oluşturmak liderler olarak halklarımıza karşı yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyorum" dedi. İyimser bir sürecin ancak çözüm iradesi, samimiyet ve karşılıklı güvenle mümkün olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, "İyimserliği ve çözüm atmosferini sağlayacak olan çözüm iradesi, samimiyet, karşılıklı güven ve medya üzerinden süreçle ilgili suçlama oyunlarına girmemektir" açıklamasını yaptı. Süreçle ilgili açıklamalarda dikkatli olunması gerektiğini de dile getiren Erhürman, "Süreçle ilgili açıklamalar konusunda azami dikkati sarf etmek sürecin ilerlemesi için şarttır ve ben bu sorumlulukla davranacağım" dedi.

"Bir saatte netleşme beklentisi doğru değil"

Perşembe günü gerçekleşecek ilk görüşmenin kapsamına ilişkin değerlendirmede bulunan Erhürman, "Önümüzdeki konularla ilgili bir saat içerisinde netleşmemizi beklemek, daha önemlisi böyle bir beklenti oluşturmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bu ilk görüşmenin samimi ve karşılıklı güveni tesis edecek bir atmosferde geçmesini ve uzun olmayacak belli aralıklarla devam edecek bir görüşme sürecini başlatmasını dilerim" diyerek açıklamasını tamamladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
