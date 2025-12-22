KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Hristodulidis'e "Kanlı Noel" tepkisi: "Böyle bir zihniyeti anlamak hiçbir şekilde bizler açısından mümkün değildir"

Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamını "kahramanlık" olarak nitelendiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'e tepki göstererek, "Böyle bir zihniyeti anlamak hiçbir şekilde bizler açısından mümkün değildir. Burada yatan insanlar tamamen savunmasız; on yaşında çocuktan başlayarak yaşlılara kadar uzanan bir silsile. Hiçbir savunmaları yok. Hiçbir şekilde karşılık verme güçleri, eşit güçleri yok" dedi.

Türkeli (Ayvasıl) şehitleri için Lefkoşa Tekke Bahçesi'nde düzenlenen anma töreninde konuşan Erhürman, "En inanılamayacak şey, burada yaşanan olayların bir isyanı bastırmak için 'gönüllülerin' kahramanca verdiği bir mücadele olarak anılmaya kalkılmasıdır. Böyle bir zihniyeti anlamak hiçbir şekilde bizler açısından mümkün değildir. Burada yatan insanlar tamamen savunmasız; on yaşında çocuktan başlayarak, yaşlılara kadar uzanan bir silsile. Hiçbir savunmaları yok. Hiçbir şekilde karşılık verme güçleri, eşit güçleri yok" dedi.

"Azınlık olmayı kabul etmeyeceğiz"

"Ama herkes şunu biliyor ve bilecek" ifadelerini kullanan Erhürman, 1878'den bu yana Kıbrıs Türk halkının, en ağır bedelleri ödediği koşullarda dahi azınlık statüsünü asla kabul etmediğini, içine sindirmediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, kim ne derse desin, bu topraklarda, iki eşit kurucu ortaktan biri statüsüne sahip olduğunu ve eşitlik, egemenlik ve güvenlik haklarından ödün vermeyeceğini vurguladı.

"Haklarımızdan vazgeçmemizi, kimse boşu boşuna beklemesin"

Cumhurbaşkanı Erhürman, "Haklarımızdan vazgeçmemizi, kimse boşu boşuna beklemesin" ifadelerini kullanarak, bu adada güvenliğin Kıbrıslı Türkler için hayati önemde olduğunu kaydetti. Güney Kıbrıs'ın, çeşitli güçlü ülkelerle askeri anlaşmaların yapıldığı ve adanın tamamının güvenliğinin riske atıldığı bir dönemden geçildiğini söyleyen Erhürman, Kıbrıslı Türklerin, güvenlik, eşitlik ve egemenlik haklarından asla vazgeçmeyeceğini, bunu her zamanki gibi bütün dünyaya anlatmaya devam edeceklerini belirtti. - LEFKOŞA

