KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Deprem Mesajı

Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, doğal afetlere karşı birlikte hazırlanmamız gerektiğini vurguladı. KKTC'da herhangi bir hasar olmadığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, merkez üssü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Baf kenti olan deprem sonrasında Türkçe, İngilizce ve Yunanca dillerinde yayımladığı mesajda, "Depremin, afetlere karşı kuzey güney demeden birlikte hazırlanmamız gerektiğini hepimize hatırlatmış olmasını umarım" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhrüman, bugün yerel saat ile 11.31 sıralarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf kentinde meydana gelen depreme ilişkin bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erhürman yayımladığı mesajda, "Adada hiç kimsenin yaralanmadığını umuyorum. Bu olayın, deprem ve diğer doğal afetlere karşı kuzey güney demeden birlikte hazırlanmamız gerektiğini hepimize hatırlatmış olmasını umarım. Geçmiş olsun Baf, geçmiş olsun Kıbrıs" ifadelerini kullandı.

"KKTC çapında herhangi bir yıkım olmadı"

KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremde KKTC çapında herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtilerek, "Sivil Savunma Bölge Müdürlüklerinden alınan ilk bilgiye göre, KKTC çapında herhangi bir hasar yıkım olmamıştır. Araştırma devam etmektedir" denildi.

Deprem Akdeniz sahillerinde de hissedilmişti

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından daha önce yapılan açıklamada, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin Türkiye, İsrail, Lübnan ve Suriye sahilleri dahil olmak üzere yaklaşık 300 kilometre mesafede 1 milyon kişi tarafından hissedildiği belirtilmiş, artçı depremlere karşı uyarıda bulunulmuştu. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
