KKTC Başkonsolosu Demirel'den Rektör Özaydın'a ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Başkonsolosu Fatma Demirel, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı makamında ziyaret etti.

KKTC Başkonsolosu Fatma Demirel'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için önemli bir devlet. Özellikle eğitim alanında yakın bir iş birliği kurarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile öğrenci değişimi konusunda görüş birliğine vardık. Öğrencilerimizin öncelikle Kıbrıs'a giderek tanıma, gezme, dil öğrenme buna karşılık Kıbrıs'tan öğrencileri Gaziantep'te ağırlama, yakın iş birliği içinde olma konusunda mutabakata vardık" diye konuştu. KKTC Gaziantep Başkonsolosluğuna kısa bir süre önce görevlendirildiğini, Gaziantep'i ve insanların misafirperverliğini çok sevdiğini belirten Başkonsolos Demirel ise şunları söyledi: "Ana vatanımızda bu kadar güzel bir kabul görmek beni çok mutlu etti. Çok kısa sürede adapte oldum. Siyasi düzeyde ve eğitim alanında ziyaretlerimi gerçekleştiriyorum. Gaziantep Üniversitesi'ne, Rektörümüz Prof. Dr. Arif Özaydın'ın verdiği bilgilere hayran kaldım. İki ülke arasında Gaziantep ve KKTC'den gerek KKTC Vatandaşı öğrencileri için gerek Gaziantep'teki öğrencilerimiz için karşılıklı olarak ne gibi eğitim faaliyetleri yapabileceğimizi görüştük. " - GAZİANTEP