KKTC Başbakanı Üstel: Türkiye'nin katkılarıyla yeni projeler hayata geçirilecek

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin büyük katkılarıyla gelecek 3 yılda KKTC'nin altyapı sorunlarını çözeceklerini ve yeni projeleri hayata geçireceklerini vurguladı. Üstel, Türkiye ile olan ilişkilerin finansal değil yaşamsal olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gelecek 3 yılda en önemli altyapı sorunlarını ortadan kaldıracaklarını vurgulayarak "Ana vatan Türkiye'nin büyük katkılarıyla çok hızlı şekilde yeni projeleri de hayata geçireceğiz." dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) Başbakanlıktan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın KKTC ziyaretine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ana vatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle büyük projeleri teker teker hayata geçirdiklerini ve KKTC'yi dünya ile buluşturmak gibi büyük bir hedefleri olduğunu kaydeden Üstel, "İnanıyorum ki önümüzdeki 3 yılda KKTC'nin en önemli altyapı sorunlarını ortadan kaldıracağız. Hükümetimiz bu projeleri tamamlamak adına istikrarla ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir ve edecektir. İktisadi ve mali işbirliği anlaşmasına uygun olarak, kara yolları, hastaneler, okullar ve sosyal konutlarla ilgili projeleri de hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile ekonomiden, altyapı yatırımlarına, sanayiden, ticarete, tarımdan çalışma hayatına, ulaştırmadan, turizme, sağlıktan, eğitime pek çok konuyu görüştüklerine dikkati çekerek "Ana vatan Türkiye'nin büyük katkılarıyla çok hızlı şekilde yeni projeleri de hayata geçireceğiz. KKTC-Türkiye ilişkileri finansal değil yaşamsaldır." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Kıbrıs'ın önemini artırdı

Başbakan Üstel, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin, Kıbrıs'ın önemini artırdığına işaret ederek şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini değiştirmek isteyenler, adeta pusuda beklemektedir. Biz bunu farkındayız. Türkiye ile tam bir uyum içerisinde, gerek KKTC'nin dünyaya tanıtılması, gerekse ortak vatanımız olan Mavi Vatan'ımız üzerindeki ortak çıkarlarımızın korunması adına işbirliğimizi en üst seviyede yürütmekteyiz. Bu yüzden ikili temaslarımızın önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Her ziyaret, dünyaya et ve tırnak gibi ayrılmaz olduğumuzun ve tek millet iki devlet olarak yolumuza devam ettiğimizin mesajını da net şekilde vermektedir. İçinde bulunduğumuz Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda KKTC'nin de yüzyılı olması için hep birlikte elimizden gelen tüm çabayı ve çalışmayı ortaya koymaktayız."

"Büyük hayaller kurmak ve büyük projelere imza atmak lazım"

Yeni tamamlanan tarımsal sulama projesinin başlamasıyla ülke tarımında ciddi gelişmeler yaşanacağını belirten Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

"Açılan yeni havalimanımızla gelen turist sayısı ciddi şekilde artacak, ülke turizmi yeni bir gelişim ivmesine girecek. Enterkonnekte sistemle kesintisiz ve kaliteli enerjiye ulaşmamızla birlikte, üretimde, sanayide, ticarette ve sosyal yaşamda önemli gelişimler olacak. Atılan her adım, ortaya konan her büyük proje ülkenin değerine değer katarken sağladığı katma değerle pek çok sektörün de yeniden canlanmasını sağlıyor.

O yüzden büyük hayaller kurmak ve büyük projelere imza atmak lazım. Bu büyük projelere her zaman karşı çıkanlar olacaktır ancak biz yolumuza kararlılıkla, cesaretle ve Türkiye'nin büyük katkılarıyla devam edeceğiz."