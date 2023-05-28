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KKTC Başbakanı Üstel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

KKTC Başbakanı Üstel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Politika Haberleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapılan seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması bizler için önemliydi." ifadelerini kullandı.

Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönemde başarılar dileyerek, seçim sonuçlarının Türk milleti için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Politika Haberler

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