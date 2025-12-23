KKTC Başbakanı Üstel: "Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan her türlü siyasi plan başarısızlığa mahkumdur"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderlerinin Tel Aviv'de gerçekleştirdiği zirvenin ardından " Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da ve KKTC'nin egemenlik alanlarında Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan her türlü askeri ve siyasi plan başarısızlığa mahkumdur" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Tel Aviv'de gerçekleştirdiği zirve ve "ortak askeri güç" kurma yönündeki açıklamalara sert tepki gösterdi. Ünal Üstel, söz konusu girişimlerin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı değil, gerilimi ve çatışmayı körüklediğini vurguladı. İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin 2 bin 500 kişilik bir "Hızlı Müdahale Gücü" oluşturma planını Türkiye ve Kıbrıs Türk halkına karşı bir caydırıcılık unsuru olarak sunmasının açık bir düşmanlık göstergesi olduğunu ifade eden Başbakan Üstel, bu adımların Doğu Akdeniz barışına ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

"İsrail bölgeyi çatışma sahasına dönüştürme çabasında"

KKTC Başbakanı Üstel, Orta Doğu'da izlenen saldırgan politikaların Doğu Akdeniz'e taşınmaya çalışıldığını belirterek, İsrail'in bölgeyi bir barış alanı olmaktan çıkarıp çatışma sahasına dönüştürme çabasında olduğunu söyledi. Rum-Yunan ikilisinin bu süreçte rol üstlenmesini "tarihi bir yanılgı" olarak nitelendirdi. GKRY liderliğinin bir yandan çözüm söylemleri üretirken, diğer yandan Türkiye'ye karşı askeri ittifak arayışında olduğunu dile getiren Ünal Üstel, bu tutumun samimiyetsiz olduğunu vurguladı. Silahlanma ve askeri paktların çözüm getirmeyeceğini ifade eden Üstel, bu yaklaşımın iki devletli çözüm vizyonunun neden gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

"1963'teki saldırgan zihniyet bugün askeri planlarla yeniden canlandırılmaya çalışılıyor"

KKTC Başbakanı Üstel, "Kanlı Noel"in yıl dönümünde Rum liderliğinin geçmişten ders çıkarmadığını belirterek, 1963'teki saldırgan zihniyetin bugün askeri planlarla yeniden canlandırılmaya çalışıldığını ifade etti. Bu anlayışla sağlıklı bir müzakere sürecinin mümkün olmadığını vurguladı. Türkiye ile KKTC'nin et ve tırnak gibi olduğunun altını çizen Üstel, Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da ve KKTC'nin egemenlik alanlarında Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan her türlü askeri ve siyasi planın başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

"Barışın yolu, Ada'daki iki ayrı halk ve iki ayrı devlet gerçeğinin kabul edilmesinden geçmektedir"

KKTC'nin, Anavatan Türkiye ile birlikte kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve iradeye sahip olduğunu vurgulayan Üstel, barışın yolunun askeri maceraperestlikten değil, Ada'daki iki ayrı halk ve iki ayrı devlet gerçeğinin kabul edilmesinden geçtiğini ifade etti. - LEFKOŞA