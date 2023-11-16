Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Adana'ya gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Üstel, Tarihi Kız Lisesi'nde gerçekleşen ziyarette Şeref Defteri'ni imzaladı ve ardından basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Adana'ya geldi.

KKTC Başbakanı Üstel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Tarihi Kız Lisesi'nde gerçekleşen ziyarette Başbakan Ünal Üstel, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Başbakan Üstel ve Vali Köşger basına kapalı şekilde toplantı yaptı. - ADANA