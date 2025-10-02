KKTC Başbakanı'ndan Rum Yönetimi'ne Sert Tepki: Provokasyon ve Barışa Tehdit

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Rum tarafının töreninde atılan sloganlar ve Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının KKTC hava sahasını ihlali, açık bir provokasyon ve barışa yönelik ciddi bir tehdittir. Bu provokatif eylem, güven ortamını baltaladığı gibi, gerilimi körüklemekten başka bir anlam taşımamaktadır" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) dün sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü" nedeniyle yaptığı askeri geçit törenine ilişkin KKTC'den takipler gelmeye devam ediyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askeri tören sırasında Rum asker ve sivillerin attığı provokatif sloganlar ile Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının bölgede uçuş gerçekleştirmesini kınadı. Üstel, "Rum tarafının sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti' töreninde atılan sloganlar ve Yunanistan'a ait F-16 uçaklarının KKTC hava sahasını ihlali, açık bir provokasyon ve Ada'daki barışa yönelik ciddi bir tehdittir. Bu provokatif eylem, Ada'daki güven ortamını baltaladığı gibi, gerilimi körüklemekten başka bir anlam taşımamaktadır" dedi.

Üstel açıklamasında ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs sorununun çözülmesine yönelik çabalarına da değinerek, "Kıbrıs Türk halkının iradesini, egemenliğini ve geleceğini savunan Ersin Tatar, iki egemen eşit devlet hedefiyle yolumuza ışık tutmaya devam ediyor. Onun liderliğinde, haklarımızı koruyarak, adil ve kalıcı bir çözüm için güçlü adımlar atıyoruz. Birlikte, daha özgür, daha eşit ve daha güçlü bir gelecek için yola devam" ifadelerini kullandı.

Tatar, törene sert tepki göstermişti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar dün yaptığı açıklamada, söz konusu töreni ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in açıklamalarını eleştirmişti. Tatar, "Geleceğe dair tek vizyonları, Kıbrıs Türk halkını boyunduruk altına almak ve maksimalist hedeflerini bize zorla kabul ettirmektir. Yunan savaş uçaklarının törenlere katılması, bir taraftan barıştan söz ederken diğer taraftan halkımıza karşı yeni silahlarını sergilemeleri, bu zihniyetin en net ifadesidir. Buna rağmen hala bu niyeti görmezden gelenler var. Rum'un tahakkümünü halka çözüm diye pazarlamaya kalkanlar var. Ama herkes bilmelidir ki, Kıbrıs Türk halkı kendi iradesini asla başkasına teslim etmez" demişti.

GKRY'deki askeri geçit töreni

GKRY'nin sözde "bağımsızlık günü" nedeniyle düzenlediği askeri geçit töreninde Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarına ek olarak çeşitli hafif zırhlı araçlar ve H145M tipi helikopterler de yer aldı. Rum askerlerin ve sivillerin sloganları ise kameralara yansıdı. Törende asker ve siviller, "Karpaz'a gireceğiz, bozulmaz yemin, ya hürriyet ya ölüm" sloganları attı. Törene GKRY lideri Hristodulidis ve Rum yetkililerin yanı sıra, Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Thanasis Davakis ve Yunanistan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis de katıldı. - LEFKOŞA