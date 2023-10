Kızıltepe'de Filistin'e Destek Açıklaması

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde; İsrail'e karşı Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı Operasyonu'na destek için yapılan basın açıklamasında Filistinliler için dua edildi, saldırılarda hayatını kaybedenler için de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kızıltepe Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Hamas'ın, İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna destek için basın açıklaması yaptı. Otogar Meydanı'nda yatsı namazının ardından başlayan destek, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, gıyabi cenaze namazının kılınmasıyla devam etti. 'Kudüs emanettir, sahip çıkmak izzettir' yazılı pankartlarla Filistin bayrakları taşıyıp, sık sık slogan atan grup, Filistinlilere destek için dua etti. Gruptakilerden bazıları da, İsrail bayrağını çiğnedi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Rauf Memiş, meydanlarda daha önce de İsrail'in zulümlerini telin için toplandıklarını belirterek, "Bugün başka. İşte bugün büyük bir sevinçle, Kudüs'ün, mescit-i Aksan'ın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimizle ve mücahitlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız. Gazze'de ambargo ve abluka şiddetini artırmışken, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil tüm Müslümanların izzeti her gün her an çiğnenmeye devam ediyorken gerçekleşen bu operasyon, yalnız İsrail'e değil, dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevaptır" dedi.

Evlerinden kovulan Filistinlilerin mülklerine el koyan Yahudilerin işgalci olduğunu belirten Memiş, şöyle dedi:

"Sivil veya asker fark etmez, tüm İsrailliler Filistin topraklarında işlenen her suça ve işgale doğrudan ortaktır. Evlerinden kovulan Filistinlilerin mülklerine istilacı böcekler gibi koşuşturarak doluşan genç, yaşlı, kadın, çocuk tüm Yahudiler işgalcidir, zalimdir, katildir. Bu kadar zulme ortak olmalarına rağmen Filistinli kardeşlerimizin büyük bir hassasiyetle merhametli tavırları ortadadır. Bu mesele bahane edilerek ortaya konulmaya çalışılan algı zalimlerin zulümlerini gölgelemeye çalışmaktadır. İsrail'in başkenti ne Kudüs, ne de tel Aviv'dir. İsrail'in başkenti cehennemin dibidir."