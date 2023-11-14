ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Küresel Medya Kongresi'nde, iklim değişikliği konusunda kitleleri duyarlı hale getirmek için hükümet iletişim araçları üzerine bir panel gerçekleştirildi. Panelde, farklı ülkelerden konuşmacılar, iklim değişikliğiyle mücadelede medyanın rolünü ve deneyimlerini paylaştı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Küresel Medya Kongresi'nde, "Kitleleri İklim Değişikliği Konusunda Duyarlı Hale Getirmeye Yönelik Hükümet İletişim Araçları: Görüşler ve Deneyimler" adlı panel gerçekleştirildi.

Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi'nde, Mustafa Al-Rawi moderatörlüğünde düzenlenen panele, People's Daily Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı H.E Vang Yibiao, Sırbistan Cumhurbaşkanı Medya Danışmanı Suzana Vasiljevic ve Kosta Rika İletişim Bakanı Jorge Rodriguez Vives konuşmacı olarak katıldı.

H.E Vang Yibiao, panelde yer almaktan ve meslektaşlarıyla küresel iklim krizi hakkında tartışmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek, People's Daily gazetesinin iklim krizi hakkında yaptığı çalışmalara değindi.

Vang, gazetenin Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletindeki çöl sorununa ilişkin konuyu manşete taşıdığını anlattı.

İklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan haberleri anımsatan Vang, "Bugün Çin, yenilenebilir enerji geliştirme ve kullanım ölçeğinde dünyada birinci sırada yer alıyor." diye konuştu.

Vang, Çin'in Sıciacuang kentinde yaşayan 78 yaşındaki emekli bir işçinin, 2014'ten beri, hava kirliliğini görüntülemek için aynı yerden gökyüzünü fotoğrafladığını dile getirdi.

Çin hükümetinin "mavi gökyüzü" için üç yıllık eylem planı başlattığını aktaran Vang, her ay kaydedilen görüntülerin karşılaştırılmasının yapıldığını söyledi.

Vang, Çin'in çevreyi korumak adına çok çaba sarf ettiğini sözlerine ekledi.

İklim değişikliği konusunda medya aracılığıyla vatandaşların bilinçlendirilmesi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Medya Danışmanı Vasiljevic, BAE ve Sırbistan'ın iklim değişikliği konusunda birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Yeni değişiklik yasamızı 2021'de kabul ettik." dedi.

Bunun öncesinde, karşılaşılabilecek sorunlara yönelik, başta medya olmak üzere toplumun bilgilendirilmesi konusunda uzun süre çalışmalar yapıldığını söyleyen Vasiljevic, ülkesinin iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklıkla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Vasiljevic, iklim krizinene için bilgilendirmeye okullardan, üniversitelerden başlandığını, bilim insanlarının medya aracılığıyla toplumu bilgilendirdiğini belirterek, "Enerji tasarrufu amacıyla evlerin pencerelerinin ve kapılarının değiştirilmesi konusunda teşvikler sunduk." ifadesini kullandı.

Sırbistan'da vatandaşların hibrit arabaya yönelmesi için teşvik sunulduğunu söyleyen Vasiljevic, vatandaşların artık bilinçlendiğini ve devlete teklif sunmaya başladığını aktardı.

"İletişim harekete geçiren bir eylem"

Kosta Rika İletişim Bakanı Vives de ülkesinin iklim değişikliyle mücadelesine değinerek, ormansızlaştırılmanın önüne geçildiğini belirtti.

İletişim ve iklim değişikliği arasında önemli bağ olduğunu vurgulayan Vives, "İletişim harekete geçiren bir eylem." ifadesini kullandı.

Vives, iletişimin ucuz olduğunu vurgulayarak, iklim değişikliğiyle mücadelede, bilimi ve toplumu korumak, karar almaya teşvik etmek, bilgilendirmek ve sürdürülebilir bir gelecek için kolektif eyleme geçilmesinin amaçlandığını söyledi.