Kırşehir Seçim Sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Oy Oranları

Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırşehir'deki oy oranları merak ediliyor. 14 Mayıs seçim sonuçlarına göre Kırşehir'de Erdoğan %54,11, Kılıçdaroğlu %38,8 oy aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kırşehir'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kırşehir oy oranlarını Kırşehir geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Kırşehir Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KIRŞEHİR'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre Kırşehir'de genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %54,11; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %38,8 ve Sinan Oğan yüzde %6,69 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,39 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN KIRŞEHİR'DE KAÇ OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Kırşehir'de %54,11 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KIRŞEHİR'DE KAÇ OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de %38,8 oy aldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

KIRŞEHİR KAZANAN MİLLETVEKİLLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ