Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri, arkadaşları ile düzenlenen bir toplantıda silahla havaya ateş açtı. Olay, siyasiler tarafından sert bir şekilde kınandı.

Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri'nin havaya ateş açmasına tepki

KIRŞEHİR - Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri, arkadaşları ile düzenlenen bir toplantıda silahla havaya ateş açtı. Olay, siyasiler tarafından sert bir şekilde kınandı.

Kırşehir Memleket Partisi İl Başkanı Gülay Baltalık; genel sekterin havaya ateş açmasını magandalık olarak değerlendirdi. İl Başkanı Baltalık, basın toplantısında yaptığı açıklamada; "Şehir yönetimine saydamlık katmakla görevli olan Kent Konseyi genel sekreterinin sosyal medyasında paylaştığı maganda görüntüsünü şiddetle kınıyorum" dedi. Kırşehir Belediyesi yetkililerine de seslenen Baltalık açıklamasında; "Pek kıymetli Kırşehir Belediyesi yöneticileri; geçtiğimiz yıllarda da basın ve halkla ilişkiler birimi sorumlunuz açık unuttuğu kayıtlarla ülke gündeminde yer almıştı. Siz ise her iki birimde de hala gözlerinizi kapalı tutmayı tercih ediyorsunuz. Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde vaat ettiğiniz liyakat söylemleriniz halk gözünde çöp oldu. Memleket Partisi yönetimi ile halk huzura erecek, zaman sizler için daralıyor" ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi genel sekterinin neden havaya ateş açtığı henüz bilinmezken, siyasiler ise bu tür şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.